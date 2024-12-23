Овечкин не сыграет в последнем матче «Вашингтона» перед паузой в НХЛ. Александр не поедет в Бостон и будет тренироваться на домашней арене
Александр Овечкин не сыграет в матче «Вашингтона» с «Бостоном».
39-летний форвард не играет с 19 ноября из-за перелома ноги. Ранее стало известно, что он тренируется с командой без ограничений, но сыграет за «Вашингтон» не ранее 29 декабря.
Как сообщает журналист Том Гулитти, Овечкин не примет участия в выездном матче с «Бостоном», который состоится 24 декабря.
Это последняя игра «Вашингтона» перед паузой в регулярном чемпионате НХЛ. 29 декабря «Кэпиталс» в гостях сыграют с «Торонто».
Сообщается, что Овечкин будет тренироваться на домашней арене. В текущем сезоне на счету россиянина 25 (15+10) очков в 18 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Тома Гулитти
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