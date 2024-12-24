Маршанд продлил результативную серию до 10 матчей. 36-летний форвард – самый возрастной игрок в истории «Бостона» с таким достижением
Брэд Маршанд продлил результативную серию до 10 игр.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» 36-летний форвард набрал 3 (1+2) очка.
Эта встреча стала для него десятой подряд с очками. Маршанд – самый возрастной игрок в истории «Бостона» с подобной серией из 10 игр и более.
На этом отрезке нападающий заработал 13 (7+6) баллов за результативность. Всего в нынешнем сезоне на его счету 30 (15+15) очков в 36 играх.
Пастрняк травмировался в игре с «Вашингтоном». У форварда «Бостона» 35 очков в 36 матчах сезона
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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