«Бостон» поместил Тайлера Джонсона на драфт отказов для расторжения контракта. Форвард набрал 2 очка в 9 матчах

Тайлер Джонсон расторгнет контракт с «Бостоном».

34-летний нападающий помещен на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

Хоккеист перешел в «Брюинс» в ноябре 2024 года, подписав договор с зарплатой 775 тысяч долларов.

В этом сезоне Тайлер Джонсон провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 1».