«Бостон» поместил Тайлера Джонсона на драфт отказов для расторжения контракта. Форвард набрал 2 очка в 9 матчах
Тайлер Джонсон расторгнет контракт с «Бостоном».
34-летний нападающий помещен на драфт отказов с целью расторжения соглашения.
Хоккеист перешел в «Брюинс» в ноябре 2024 года, подписав договор с зарплатой 775 тысяч долларов.
В этом сезоне Тайлер Джонсон провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 1».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Бостона»
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