Пастрняк травмировался в игре с «Вашингтоном». У форварда «Бостона» 35 очков в 36 матчах сезона

Давид Пастрняк получил травму в игре с «Вашингтоном».

Инцидент произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «Бостона » со счетом 4:1.

Исполняющий обязанности главного тренера Джо Сакко после игры заявил, что у него нет информации о тяжести травмы чешского форварда. Отмечается, что это повреждение верхней части тела.

В нынешнем сезоне 28-летний Пастрняк провел 36 матчей и набрал 35 (12+23) очков при полезности «минус 4».