Пастрняк травмировался в игре с «Вашингтоном». У форварда «Бостона» 35 очков в 36 матчах сезона
Давид Пастрняк получил травму в игре с «Вашингтоном».
Инцидент произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «Бостона» со счетом 4:1.
Исполняющий обязанности главного тренера Джо Сакко после игры заявил, что у него нет информации о тяжести травмы чешского форварда. Отмечается, что это повреждение верхней части тела.
В нынешнем сезоне 28-летний Пастрняк провел 36 матчей и набрал 35 (12+23) очков при полезности «минус 4».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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