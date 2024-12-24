Ренат Мамашев: «Потолок зарплат в КХЛ не нужен – нужно отказываться от него и работать над полом. Если ввести механизм с налогом на роскошь, это снимет многие вопросы»
– Можно придумать какую-нибудь систему: можно превышать потолок, но платишь штраф, а этот штраф потом распределяется между бедными клубами.
– Эта система применяется в одной из американских топ-лиг – это называется налог на роскошь, и это работало в КХЛ до введения жесткого потолка. Превысил потолок – платишь какую-то сумму от переплаты, а эта сумма уже распределяется дальше между бедными клубами.
Если КХЛ введет понятный механизм с налогом на роскошь, это снимет многие вопросы по поводу того, как клубы подписывают некоторых игроков.
Это будет более разумно, чем какая-то средняя цифра в 900 миллионов. Даже руководители клубов уже высказывались – есть инфляция, а потолок никак не меняется.
Потолок в КХЛ при текущих реалиях не нужен. По такой логике можно сделать лимит и потолок на тренеров или на их зарплаты – они же тоже на результат влияют.
Можно еще ограничить количество медперсонала, сервисменов, аналитиков, скаутов или менеджеров.
Но если опустить шутки, то нужно работать над полом зарплат и отказываться от потолка, – сказал в интервью Спортсу’’ бывший хоккеист клубов КХЛ Ренат Мамашев.
Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева
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