Ренат Мамашев: «Потолок зарплат в КХЛ не нужен – нужно отказываться от него и работать над полом. Если ввести механизм с налогом на роскошь, это снимет многие вопросы»

Ренат Мамашев высказался против потолка зарплат в КХЛ.

– Можно придумать какую-нибудь систему: можно превышать потолок, но платишь штраф, а этот штраф потом распределяется между бедными клубами.

– Эта система применяется в одной из американских топ-лиг – это называется налог на роскошь, и это работало в КХЛ до введения жесткого потолка. Превысил потолок – платишь какую-то сумму от переплаты, а эта сумма уже распределяется дальше между бедными клубами.

Если КХЛ введет понятный механизм с налогом на роскошь, это снимет многие вопросы по поводу того, как клубы подписывают некоторых игроков.

Это будет более разумно, чем какая-то средняя цифра в 900 миллионов. Даже руководители клубов уже высказывались – есть инфляция, а потолок никак не меняется.

Потолок в КХЛ при текущих реалиях не нужен. По такой логике можно сделать лимит и потолок на тренеров или на их зарплаты – они же тоже на результат влияют.

Можно еще ограничить количество медперсонала, сервисменов, аналитиков, скаутов или менеджеров.

Но если опустить шутки, то нужно работать над полом зарплат и отказываться от потолка, – сказал в интервью Спортсу’’ бывший хоккеист клубов КХЛ Ренат Мамашев.

Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева