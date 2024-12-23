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Мамашев о драфте в КХЛ: «Есть более приоритетные моменты – запретить переподписание контрактов, нужно вносить изменения в институт свободных агентов»

Ренат Мамашев оценил возможность возвращения драфта в КХЛ.

– Самая обсуждаемая тема последних недель – возможное возвращение драфта. Какое у тебя мнение: нужен он или нет?

– Смотря, в каком формате это делать. Если по тем лекалам, как в Северной Америке, то это не самый приемлемый вариант. Опять же драфт – это закрепление прав.

Условно может сложиться ситуация, когда есть воспитанник «клуба А», которого драфтует «клуб Б» – а он не может и не хочет находиться в «клубе Б» по каким-то причинам. И в такой ситуации игрок просто не захочет подписывать контракт и уедет в Америку, например.

Появлялась информация про семь раундов – почему именно семь? Почему не один или два раунда? Даже если из самого плодовитого выпуска  школы клуба КХЛ смогут заиграть 2-3 воспитанника – это уже большой успех.

От КХЛ никаких заявлений не было, поэтому и предметно обсуждать пока нечего. Хотя было бы неплохо, если бы заявили, какие цели преследуются, какую-то дорожную карту представили.

Я слышал мнение, что драфт хотят проводить для того, чтобы талантливые игроки не уезжали из регионов в топ-клубы. Но есть ли у региональных команд инфраструктура уровня топ-клубов КХЛ?

Клубы много вкладывают в условия для молодых игроков – катки, тренировочные базы, хорошие тренеры. Это же комплексный вопрос – будет ли игрок из регионального клуба иметь больше возможностей для развития после драфта?

– Ходили цифры, что за игрока, выбранного в первом раунде, якобы нужно будет выплатить компенсацию в 5 млн рублей, но за топовых юниоров уже сейчас отдают и по 10 млн.

– Прежде, чем вводить драфт, нужно сначала создать инфраструктуру, при которой он будет эффективен. Насчет суммы компенсации – получается, что эту сумму клуб должен заплатить за право подписания контракта с игроком.

Но подпишет ли он? Какие будут условия этого контракта: на какой срок, на какую сумму. Из тех крупиц информации, что доходили до общественности, из того, что говорят в кулуарах – пока не выглядит, что драфт будет целесообразной затеей.

У лиги сейчас есть более приоритетные моменты в работе. Нужно устранить заградительные компенсации в квалификационных предложениях, запретить переподписание действующих контрактов.

Нужно вносить изменения в институт свободных агентов – условно, если игрок к 24 годам не провел определенное количество матчей в КХЛ, то он становится неограниченно свободным агентом. Возраст неограниченно свободных агентов тоже стоит снизить хотя бы на год-два – до 27 лет, это оживит рынок.

Сейчас можно стать НСА на год раньше, если сыграл 250 матчей, но вратарям до этой цифры добраться сложнее – почему-то они приравнены к полевым. Вот эти задачи – они первоочередные для КХЛ, а уже затем проработка формата драфта, – сказал в интервью Спортсу’’ бывший хоккеист клубов КХЛ Ренат Мамашев.

Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoРенат Мамашев
logoКХЛ
logoНХЛ
Драфт КХЛ
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