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  • Ренат Мамашев: «Хоккей в КХЛ должен быть бизнесом – навязанная парадигма, это достояние нации. Не могу сказать, что потолок уровнял команды – должны играть звезды, чтобы люди испытывали радость»
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Ренат Мамашев: «Хоккей в КХЛ должен быть бизнесом – навязанная парадигма, это достояние нации. Не могу сказать, что потолок уровнял команды – должны играть звезды, чтобы люди испытывали радость»

Ренат Мамашев считает, что КХЛ не может быть бизнесом.

«Мне кажется, это навязанная парадигма, что хоккей в КХЛ должен быть бизнесом. В наших реалиях хоккей не может быть бизнесом. Это нечто большее – это достояние нации. Это то, чем гордятся люди.

Вот когда говорят о Сочи-2014 – люди испытывают гордость. Смотрят, как играют россияне в НХЛ – то же самое. Нет никаких метрик, чтобы измерить гордость. Мы никак не можем посчитать, сколько стоит радость одной семьи, которая пришла на арену на матч КХЛ и получила положительные эмоции.

Вспомни, несколько лет назад в Омск приехал играть Ягр. Какой был эффект от его приезда? Да, он заработал сумасшедшие по тем временам деньги, но мы никак не можем оценить, окупился ли его приезд.

Но если просто навскидку: какое-то количество людей приехали в Омск посмотреть на игру Ягра, от этого выигрывал местный бизнес – перевозчики, сфера питания, отели. На выездные матчи «Авангарда» в других городах наверняка ходили лучше, чем на других соперников.

Да, в этих цифрах все равно, скорее всего, будет перевес в сторону его зарплаты. Но сколько людей получили эмоции, когда наслаждались его игрой? Сколько ребят стали заниматься хоккеем и ушли с улицы благодаря тому, что Ягр был в Омске?

Плюс был маркетинговый эффект: я хожу на хоккей в Америке и вижу людей в джерси «Авангарда» с фамилией Ягр на русском языке. О стране, о российском городе говорили и узнавали.

Я думаю, что если где-то в другом городе сейчас захотели бы воссоздать такой же маркетинговый и пиар-эффект, которого достиг Омск за счет приглашения звезды мирового масштаба, то этому городу, возможно, это обошлось бы даже дороже, чем все совокупные затраты «Авангарда» на Ягра.

В КХЛ должны играть звезды, чтобы люди испытывали радость, чтобы они гордились тем, что у них есть сильная лига. У нас ввели потолок зарплат для того, чтобы уравнять силу команд, но я не могу сказать, что он уравнял.

В последние несколько лет успешны те команды, которые выигрывали и без потолка зарплат и тратили большие деньги на привлечение звездных игроков, создание инфраструктуры и качественных тренеров.

Сейчас амбициозные клубы и их спонсоры ограничены потолком – у них есть деньги на звезд, но они не всегда могут их подписать. Но изначально нужно отойти от того, что хоккей в России в нынешних реалиях – это бизнес.

Хоккей в России – это национальное достояние, это то, что прославляет страну во всем мире, как балет или фигурное катание. Опять же если про балет говорить – потолок зарплат якобы уравнивает шансы команд на победу.

Но есть Большой театр, Мариинский театр – там почему-то никто не распределяет артистов балета по разным городам, чтоб театры в глубинке становились лучше и интереснее, – сказал в интервью Спортсу’’ бывший хоккеист клубов КХЛ Ренат Мамашев.

Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoРенат Мамашев
logoЯромир Ягр
logoКХЛ
потолок зарплат
logoАвангард
logoНХЛ
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