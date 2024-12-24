Киселевич получит 5 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона (Metaratings)
Богдан Киселевич заработает 5 млн рублей в «Локомотиве» за остаток сезона.
Ранее ярославский клуб подписал контракт с 34-летним защитником, ранее находившимся на пробном соглашении.
По информации Metaratings, Киселевич получит 5 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона.
В этом сезоне защитник также выступал за «Нефтехимик». В его активе 26 матчей и 3 (0+3) очка при полезности «минус 4».
Паник получит 45 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона. Еще 4,5 млн форвард заработает за 3 набранных очка (Михаил Зислис)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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