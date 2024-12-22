«Локомотив» ведет переговоры с «Северсталью» об обмене Коростелева. У форварда 13+10 в 33 матчах сезона (Алексей Потапов)
«Локомотив» ведет переговоры с «Северсталью» об обмене Никиты Коростелева.
Об этом сообщает инсайдер Алексей Потапов.
В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ 27-летний форвард набрал 23 (13+10) очка в 33 матчах при полезности «плюс 1».
Действующий контракт Коростелева с «Северсталью» рассчитан до 31 мая 2025 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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