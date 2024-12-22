«Локомотив» ведет переговоры с «Северсталью» об обмене Коростелева. У форварда 13+10 в 33 матчах сезона (Алексей Потапов)

«Локомотив» ведет переговоры с «Северсталью» об обмене Никиты Коростелева.

Об этом сообщает инсайдер Алексей Потапов.

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ 27-летний форвард набрал 23 (13+10) очка в 33 матчах при полезности «плюс 1».

Действующий контракт Коростелева с «Северсталью » рассчитан до 31 мая 2025 года.