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  • Макдэвид о Селебрини: «Играет просто невероятно, у него отличный старт сезона. «Сан-Хосе» – интересная молодая команда, «Эдмонтону» придется нелегко»
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Макдэвид о Селебрини: «Играет просто невероятно, у него отличный старт сезона. «Сан-Хосе» – интересная молодая команда, «Эдмонтону» придется нелегко»

Коннор Макдэвид оценил игру Макклина Селебрини в текущем сезоне НХЛ.

18-летний форвард «Сан-Хосе» набрал 22 (11+11) очка в 23 матчах и на данный момент занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ, уступая лидирующему Матвею Мичкову 5 баллов. Россиянин провел 31 игру. 

«Эдмонтон» примет «Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится 22 декабря, начало – в 00:00 по московскому времени. 

«Да, кажется, у него отличный старт. Он играет просто невероятно.

Да и вся команда [«Сан-Хосе»] показывает хороший хоккей. Видно, что они находят способы побеждать. Это молодая и очень интересная команда.

Наша задача – немного успокоить игру. Нам не нужно, чтобы матч превращался в качели... Ну, у них все еще ранний этап. Все такие молодые. Но у них также есть очень хорошие опытные игроки.

Я думаю, что эта команда лучше, чем о ней думают многие. Нам точно придется нелегко», – сказал форвард «Эдмонтона». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
logoНХЛ
logoМакклин Селебрини
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
logoСан-Хосе
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