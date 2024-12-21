Макдэвид о Селебрини: «Играет просто невероятно, у него отличный старт сезона. «Сан-Хосе» – интересная молодая команда, «Эдмонтону» придется нелегко»

Коннор Макдэвид оценил игру Макклина Селебрини в текущем сезоне НХЛ.

18-летний форвард «Сан-Хосе» набрал 22 (11+11) очка в 23 матчах и на данный момент занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ , уступая лидирующему Матвею Мичкову 5 баллов. Россиянин провел 31 игру.

«Эдмонтон» примет «Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится 22 декабря, начало – в 00:00 по московскому времени.

«Да, кажется, у него отличный старт. Он играет просто невероятно.

Да и вся команда [«Сан-Хосе »] показывает хороший хоккей. Видно, что они находят способы побеждать. Это молодая и очень интересная команда.

Наша задача – немного успокоить игру. Нам не нужно, чтобы матч превращался в качели... Ну, у них все еще ранний этап. Все такие молодые. Но у них также есть очень хорошие опытные игроки.

Я думаю, что эта команда лучше, чем о ней думают многие. Нам точно придется нелегко», – сказал форвард «Эдмонтона ».