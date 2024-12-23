Тренер «Авангарда» Барр: «Удивлен уровню мастерства в КХЛ. Он сопоставим с уровнем НХЛ. Высокие скорости»

Дэйв Барр сопоставил уровень КХЛ и НХЛ.

Канадский специалист, который временно заменяет Ги Буше, провел четыре матча в качестве тренера «Авангарда».

– После десяти дней в России есть уже какое‑то мнение по уровню мастерства в КХЛ и хоккею в целом?

– У меня было общее понимание, какой уровень хоккея в КХЛ. Я удивлен, какой тут уровень мастерства.

Он сопоставим с уровнем НХЛ . Высокие скорости. Уверен, болельщикам нравится наблюдать за матчами, – сказал тренер «Авангарда » Дэйв Барр.