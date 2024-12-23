  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов о задачах СКА: «Выиграть Кубок. Другой результат будет неудовлетворительным, потому что коллектив собран сильнейший, все условия для нас создали»
4

Кузнецов о задачах СКА: «Выиграть Кубок. Другой результат будет неудовлетворительным, потому что коллектив собран сильнейший, все условия для нас создали»

Евгений Кузнецов высказался о целях СКА на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что ждете от нынешнего сезона и от себя в этом чемпионате?

– От себя хочется ожидать лучшего и стараться помогать команде. От команды в целом – у нас задача выиграть Кубок, и для нас другой любой результат будет считаться неудовлетворительным, потому что коллектив собран сильнейший, все условия для нас создали, чтобы мы могли полностью отдаваться делу.

Нужно понимать, какая ответственность на нас лежит, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoКубок Гагарина
logoСКА
logoЕвгений Кузнецов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бердников о Кузнецове: «У СКА задача – Кубок Гагарина. Дай Бог, будут в оптимальной форме, чтобы Евгений проявил себя в плей-офф»
24 декабря, 21:09
Орлов об уходе Кузнецова из «Вашингтона»: «Когда что-то тебя беспокоит и ты уходишь в себя, закрываешься, это начинает мешать. Я был рад, когда в «Каролине» он заулыбался»
24 декабря, 13:11
Загитова о СКА: «Желаю как можно больше побед, чтобы команда была как единый кулак! У армейцев во главе с Романом Ротенбергом все получится, думаю»
8725 ноября, 07:45
Рекомендуем
Главные новости
СКА обменял Рендулича в «Металлург» на Акользина
212 минут назадФото
КХЛ. «Сибирь» принимает «Адмирал», «Металлург» против «Авангарда», «Салават» сыграет с «Амуром», «Динамо» Москва – с «Ак Барсом»
4641 минуту назадLive
Овечкин о сыновьях: «Один хочет быть вратарем, другой – нападающим. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, потом меняются местами»
4сегодня, 11:28
Паник получит 45 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона. Еще 4,5 млн форвард заработает за 3 набранных очка (Михаил Зислис)
22сегодня, 10:55
Дюков об опросе ВЦИОМ: «Футбол популярнее, но именно хоккей – национальный спорт. Успехи советского и российского хоккея выше, чем у футбола, это определило результат»
43сегодня, 10:42
Овечкин не сыграет в последнем матче «Вашингтона» перед паузой в НХЛ. Александр не поедет в Бостон и будет тренироваться на домашней арене
8сегодня, 10:15
Губерниев озвучил комментатора в мультсериале «Чемпионы»: «Наше поколение кайфовало от мультфильма «Шайбу Шайбу!» Здорово, что «Союзмультфильм» бережно перенес все лучшее из классики»
10сегодня, 09:33
Депутат Журова: «Если Россию допустят на Олимпиаду, у нас дрим-тим соберется, где сплошь звезды НХЛ – как сборная США по баскетболу. Американцы ждут россиян на ОИ, думаю»
29сегодня, 08:26
«Татнефть» увеличила капитал «Ак Барса» со 100 тысяч до 236,9 млн рублей. В 2023-м убыток клуба составил 361,7 млн («Бизнес Online»)
2сегодня, 08:12
Маккиннон набрал 57 очков в 36 матчах и возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с отрывом в 5 баллов. Макдэвид догнал Кучерова и Капризова
27сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Мамашев об обменах между СКА и «Сочи»: «Это в рамках регламента, похожие примеры есть с другими клубами. У «Сочи» только зарождается школа, нет качественной подпитки, а результат надо показывать»
143 минуты назад
Директор «Союзмультфильма» о сериале «Чемпионы»: «Студия возвращается к анимации спортивной тематики. Мы изучали видеозаписи состязаний, сериал наполнен остроумным юмором, визуальными гэгами»
3сегодня, 12:10
Абрамов, Шарипзянов, Демченко – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Демидов – лучший новичок
сегодня, 11:51
Овчинников может перейти в «Витязь». «Сибирь» расторгла контракт с 22-летним форвардом (Metaratings)
1сегодня, 11:40
«Северсталь» продлит контракт с Аймурзиным до конца сезона-2025/26 (Metaratings)
3сегодня, 11:10
Дегтярев о мультфильме «Чемпионы»: «Спорт должен укореняться в культуре, становиться нормой для детей и взрослых. Мультипликация – отличный инструмент, Минспорта поддерживает «Союзмультфильм»
2сегодня, 10:29
Кожевников о Гашеке: «Мал клоп да вонюч. Во многом из-за его истерики «Коламбус» отменил «Вечер русского наследия». Если реагировать на это со смехом – проиграем, должна быть агрессивная политика в СМИ»
4сегодня, 09:59
Козырев решил продлить контракт с «Северсталью». Клуб занимает 6-е место на Западе (Алексей Потапов)
3сегодня, 09:44
Кочетков о 3:1: «Сложное начало: первый бросок – сразу гол. «Каролина» контролировала игру во 2-м периоде, у «Рейнджерс» не было шансов, по-моему»
1сегодня, 09:13
Голдобин о решении разбить тройку с Порядиным и Морозовым: «Мне без разницы – буду играть, с кем поставят, решает тренер. Это дает плоды»
2сегодня, 08:54
Рекомендуем