Кузнецов о задачах СКА: «Выиграть Кубок. Другой результат будет неудовлетворительным, потому что коллектив собран сильнейший, все условия для нас создали»
Евгений Кузнецов высказался о целях СКА на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Что ждете от нынешнего сезона и от себя в этом чемпионате?
– От себя хочется ожидать лучшего и стараться помогать команде. От команды в целом – у нас задача выиграть Кубок, и для нас другой любой результат будет считаться неудовлетворительным, потому что коллектив собран сильнейший, все условия для нас создали, чтобы мы могли полностью отдаваться делу.
Нужно понимать, какая ответственность на нас лежит, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем