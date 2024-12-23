Директор «Союзмультфильма» о сериале «Чемпионы»: «Студия возвращается к анимации спортивной тематики. Мы изучали видеозаписи состязаний, сериал наполнен остроумным юмором, визуальными гэгами»
Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» представит спортивный мультсериал «Чемпионы», который вдохновлен классическими анимационными фильмами «Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др.
«Союзмультфильм» впервые за долгие годы возвращается к анимации спортивной тематики – в этом жанре у студии очень богатые традиции.
Мы долго готовили этот проект, искали визуальный стиль, изучали видеозаписи спортивных состязаний. В результате получился мультсериал, наполненный остроумным юмором, визуальными гэгами, и увлекательными сюжетами.
Каждая серия проекта – яркая зарисовка противостояния двух команд, которые сразятся не только за титул победителя, но и за честную игру», – сказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
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