Директор «Союзмультфильма» о сериале «Чемпионы»: «Студия возвращается к анимации спортивной тематики. Мы изучали видеозаписи состязаний, сериал наполнен остроумным юмором, визуальными гэгами»

Директор «Союзмультфильма» рассказала о создании мультсериала «Чемпионы».

Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» представит спортивный мультсериал «Чемпионы», который вдохновлен классическими анимационными фильмами «Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др.

«Союзмультфильм» впервые за долгие годы возвращается к анимации спортивной тематики – в этом жанре у студии очень богатые традиции.

Мы долго готовили этот проект, искали визуальный стиль, изучали видеозаписи спортивных состязаний. В результате получился мультсериал, наполненный остроумным юмором, визуальными гэгами, и увлекательными сюжетами.

Каждая серия проекта – яркая зарисовка противостояния двух команд, которые сразятся не только за титул победителя, но и за честную игру», – сказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

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