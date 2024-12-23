Дегтярев о мультфильме «Чемпионы»: «Спорт должен укореняться в культуре, становиться нормой для детей и взрослых. Мультипликация – отличный инструмент, Минспорта поддерживает «Союзмультфильм»

Михаил Дегтярев поддержал создание мультфильма «Чемпионы».

Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» представит спортивный мультсериал «Чемпионы», который вдохновлен классическими анимационными фильмами «Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др.

«Спорт должен проникать и укореняться в нашей бытовой культуре, становиться нормой жизни для детей и взрослых. Кинематограф, мультипликация, как и другие художественные формы, – это отличный инструмент для этого.

Поэтому возвращение «Союзмультфильма» к спортивной анимации происходит при полной поддержке Минспорта», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Губерниев озвучил комментатора в мультсериале «Чемпионы»: «Наше поколение кайфовало от мультфильма «Шайбу Шайбу!» Здорово, что «Союзмультфильм» бережно перенес все лучшее из классики»