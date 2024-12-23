Дегтярев о мультфильме «Чемпионы»: «Спорт должен укореняться в культуре, становиться нормой для детей и взрослых. Мультипликация – отличный инструмент, Минспорта поддерживает «Союзмультфильм»
Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» представит спортивный мультсериал «Чемпионы», который вдохновлен классическими анимационными фильмами «Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др.
«Спорт должен проникать и укореняться в нашей бытовой культуре, становиться нормой жизни для детей и взрослых. Кинематограф, мультипликация, как и другие художественные формы, – это отличный инструмент для этого.
Поэтому возвращение «Союзмультфильма» к спортивной анимации происходит при полной поддержке Минспорта», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Губерниев озвучил комментатора в мультсериале «Чемпионы»: «Наше поколение кайфовало от мультфильма «Шайбу Шайбу!» Здорово, что «Союзмультфильм» бережно перенес все лучшее из классики»
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