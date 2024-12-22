Квартальнов про 2:3 ОТ со «Спартаком»: «Динамо» забивают в конце периодов, соперник концентрируется, а мы расслабляемся. Нужно убивать игру в последние 5 минут»

Дмитрий Квартальнов рассказал, что не получилось в матче со «Спартаком» (2:3 ОТ).

– Хорошая игра, но мы, к сожалению, ее проиграли. На протяжении последней поездки нам забивают в конце периодов. Этот момент нужно подтянуть: соперник концентрируется, а мы расслабляемся. Нужно сыграть так… Нужно убивать игру в последние пять минут, вести себя чуть по‑другому, проще, но пока мы не можем этого делать.

Играли хорошо, вратарь «Спартака » держал команду в игре. Могли забить и выиграть, но, к сожалению, проиграли.

Чтобы расти как команда, нужно стараться играть с хорошими, большими командами, которые наказывают за какую‑то маленькую ошибку. Они выжимают из моментов все.

– Сказалась ли ситуация с перелетом?

– Нет, ничего не сказалось. Все нормально. Ребята же давно играют, не мальчики для битья. Разные ситуации бывают, – сказал главный тренер минского «Динамо ».