Заварухин про 2:3 с «Северсталью»: «Автомобилист» сдержал штурм в начале встречи, но нарушил законы хоккея во 2-м периоде: неправильные смены и оборона на возврате на последних минутах»

Николай Заварухин объяснил 6-е поражение в 7 матчах – от «Северстали» (2:3).

– Хорошее начало игры, хорошие голы забили. Все по делу, сыграли четко. Как и планировали в начале встречи, сдержали штурм «Северстали ».

Соперник мощно начинает период. Недисциплинированное удаление дало хозяевам глоточек кислорода, и дальше, в принципе, мы много проигрывали стыков в зоне обороны – это основное, наверное. Соперник быстро садился на наших защитников, и нам было тяжело.

И самое главное, наверное, нарушили законы хоккея: неправильные смены и оборона на возврате на последних минутах – это касается второго периода, и это повлияло на исход матча. В третьем периоде старались нагнетать на ворота соперника, но не смогли забить гол. Также здорово защитники соперника подчистили за своим вратарем – это основное.

– Сказалась ли на сегодняшней игре недавняя победа над лидером КХЛ «Локомотивом»?

– Конечно, матч в Ярославле был таким кубковым, уровня плей-офф. Понимаем, что, возможно, и это могло сыграть свою роль, но это не отговорки. Мы должны выходить на каждый матч, показывать свою игру, свой хоккей, который демонстрировали и в Ярославле, – отметил главный тренер «Автомобилиста ».