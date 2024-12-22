Заварухин про 2:3 с «Северсталью»: «Автомобилист» сдержал штурм в начале встречи, но нарушил законы хоккея во 2-м периоде: неправильные смены и оборона на возврате на последних минутах»
– Хорошее начало игры, хорошие голы забили. Все по делу, сыграли четко. Как и планировали в начале встречи, сдержали штурм «Северстали».
Соперник мощно начинает период. Недисциплинированное удаление дало хозяевам глоточек кислорода, и дальше, в принципе, мы много проигрывали стыков в зоне обороны – это основное, наверное. Соперник быстро садился на наших защитников, и нам было тяжело.
И самое главное, наверное, нарушили законы хоккея: неправильные смены и оборона на возврате на последних минутах – это касается второго периода, и это повлияло на исход матча. В третьем периоде старались нагнетать на ворота соперника, но не смогли забить гол. Также здорово защитники соперника подчистили за своим вратарем – это основное.
– Сказалась ли на сегодняшней игре недавняя победа над лидером КХЛ «Локомотивом»?
– Конечно, матч в Ярославле был таким кубковым, уровня плей-офф. Понимаем, что, возможно, и это могло сыграть свою роль, но это не отговорки. Мы должны выходить на каждый матч, показывать свою игру, свой хоккей, который демонстрировали и в Ярославле, – отметил главный тренер «Автомобилиста».
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