Козырев о 3:2 с «Автомобилистом»: «Хотя в начале матча «Северсталь» пропустила две шайбы, по игре было видно, что полностью контролировали ход. Это просто ошибки, бывает»

Андрей Козырев прокомментировал пятую победу подряд – над «Автомобилистом» (3:2).

– Хотя в начале матча мы пропустили две шайбы, но по игре было видно, что все равно контролировали ход игры.

У нас было преимущество, и, соответственно, мы это преимущество перевели в заброшенные шайбы. Затем довели матч до логического завершения, до победы.

– Успокаивали ли команду при 0:2?

– Ни в коем случае. Было видно, что мы полностью контролировали ход. У нас были комбинации. Это просто ошибки. Так бывает. Было видно, что у нас больше сил и движение хорошее, – отметил главный тренер «Северстали ».