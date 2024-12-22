Козырев о 3:2 с «Автомобилистом»: «Хотя в начале матча «Северсталь» пропустила две шайбы, по игре было видно, что полностью контролировали ход. Это просто ошибки, бывает»
Андрей Козырев прокомментировал пятую победу подряд – над «Автомобилистом» (3:2).
– Хотя в начале матча мы пропустили две шайбы, но по игре было видно, что все равно контролировали ход игры.
У нас было преимущество, и, соответственно, мы это преимущество перевели в заброшенные шайбы. Затем довели матч до логического завершения, до победы.
– Успокаивали ли команду при 0:2?
– Ни в коем случае. Было видно, что мы полностью контролировали ход. У нас были комбинации. Это просто ошибки. Так бывает. Было видно, что у нас больше сил и движение хорошее, – отметил главный тренер «Северстали».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт КХЛ
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