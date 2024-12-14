Тринеев забил «Сиракьюзу» в овертайме матча АХЛ и стал 1-й звездой. У него 7+3 в 20 играх в сезоне
Богдан Тринеев забил «Сиракьюзу» в овертайме матча АХЛ и стал 1-й звездой.
Форвард «Херши» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Кранч» (2:1 ОТ).
В текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина стало 10 (7+3) очков в 20 играх за фарм «Вашингтона» при полезности «+4». В последних 6 матчах он забросил 4 шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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