Тринеев забил «Сиракьюзу» в овертайме матча АХЛ и стал 1-й звездой. У него 7+3 в 20 играх в сезоне

Богдан Тринеев забил «Сиракьюзу» в овертайме матча АХЛ и стал 1-й звездой.

Форвард «Херши » стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Кранч» (2:1 ОТ).

В текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина стало 10 (7+3) очков в 20 играх за фарм «Вашингтона » при полезности «+4». В последних 6 матчах он забросил 4 шайбы.