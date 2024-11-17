У Гребенкина 10 очков в 12 матчах за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. Форвард забил 4-й гол в сезоне
Никита Гребенкин забил четвертый гол в сезоне АХЛ.
«Торонто Марлис» проиграл «Бельвилю» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата АХЛ.
Российский форвард «Марлис» Никита Гребенкин отличился в третьем периоде встречи, по ходу которого команда отыгралась с 0:3.
В серии буллитов Гребенкин не реализовал попытку.
Также в этом матче он нанес три броска по воротам и заработал полезность «плюс 2».
В этом сезоне Гребенкин набрал 10 (4+6) очков в 12 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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