У Гребенкина 10 очков в 12 матчах за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. Форвард забил 4-й гол в сезоне

Никита Гребенкин забил четвертый гол в сезоне АХЛ.

«Торонто Марлис » проиграл «Бельвилю» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата АХЛ .

Российский форвард «Марлис» Никита Гребенкин отличился в третьем периоде встречи, по ходу которого команда отыгралась с 0:3.

В серии буллитов Гребенкин не реализовал попытку.

Также в этом матче он нанес три броска по воротам и заработал полезность «плюс 2».

В этом сезоне Гребенкин набрал 10 (4+6) очков в 12 матчах чемпионата.