Сергей Зубов: «Северсталь» заслуженно победила. «Сочи» не реализовал моменты»
Сергей Зубов подвел итоги матча «Сочи» с «Северсталью» (1:2).
– «Северсталь» с победой. Заслуженно победили. Они использовали свои моменты. Выстояли в неравных составах. Хочу отметить нашего вратаря, он сегодня молодец. Серьезное испытание для него было. Сделал отличную работу для нас.
Мы свои моменты, к сожалению, не смогли реализовать. Могли и сравнивать счет, но так сложилось. Будем работать. Поездка у нас продолжается. Следующий матч самый серьезный.
– Сегодня у вас было много удалений. Вы видите в этом какую-то проблему? Как можно ее решить?
По-моему, там одинаковое количество удалений. Под конец все подровнялось. Первый период? Ребята были настроены [выигрывать], где-то эмоции подвели. Так бывает, – сказал главный тренер «Сочи».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Северстали»
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