«Сочи» проиграл 7-й матч подряд и идет последним на Западе

«Сочи» проиграл 7-й матч подряд.

Сочинцы уступили сегодня «Северстали» со счетом 1:2 в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

До этого были также поражения от «Куньлуня», «Авангарда», «Амура», «Адмирала» и «Ак Барса».

«Сочи» идет на последнем месте в Западной конференции, набрав 25 очков.