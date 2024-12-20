«Сочи» проиграл 7-й матч подряд и идет последним на Западе
«Сочи» проиграл 7-й матч подряд.
Сочинцы уступили сегодня «Северстали» со счетом 1:2 в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
До этого были также поражения от «Куньлуня», «Авангарда», «Амура», «Адмирала» и «Ак Барса».
«Сочи» идет на последнем месте в Западной конференции, набрав 25 очков.
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