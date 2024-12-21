«Сочи» расторг контракты с Тимашовым и Чебыкиным. Дмитрий набрал 4 очка в 22 играх сезона, Николай – 8 баллов в 25 матчах

«Сочи» расторг соглашения с двумя хоккеистами.

Договоры по согласию сторон расторгнуты с нападающими Николаем Чебыкиным и Дмитрием Тимашовым .

В нынешнем сезоне Чебыкин набрал 8 (1+7) очков в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «плюс 6» и среднем игровом времени 16:59.

Тимашов отметился 4 (1+3) баллами в 22 играх при полезности «минус 7» и среднем игровом времени 12:02.