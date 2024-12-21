«Сочи» расторг контракты с Тимашовым и Чебыкиным. Дмитрий набрал 4 очка в 22 играх сезона, Николай – 8 баллов в 25 матчах
«Сочи» расторг соглашения с двумя хоккеистами.
Договоры по согласию сторон расторгнуты с нападающими Николаем Чебыкиным и Дмитрием Тимашовым.
В нынешнем сезоне Чебыкин набрал 8 (1+7) очков в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «плюс 6» и среднем игровом времени 16:59.
Тимашов отметился 4 (1+3) баллами в 22 играх при полезности «минус 7» и среднем игровом времени 12:02.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем