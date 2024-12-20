«Чикаго» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд. У команды 4 победы в 7 играх после смены тренера, она идет на 31-м месте в НХЛ

«Чикаго» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд.

«Блэкхокс» обыграли «Сиэтл » (3:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

До этого – также дома – были обыграны «Айлендерс» (5:3) и «Вашингтон» (3:2).

«Чикаго » вышел на положительный баланс побед и поражений (4-3) при исполняющем обязанности главного тренера Андерсе Серенсене, возглавившем команду после увольнения Люка Ричардсона.

В общей таблице НХЛ клуб из Иллинойса идет на 31-м месте с 26 очками в 33 играх при 2 баллах отставания от идущего 27-м «Анахайма».

Михеев сделал дубль в матче с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой. У него 4+1 в последних 3 играх за «Чикаго»