Шевченко о «Ладе»: «У клуба дыра в бюджете в миллиард рублей. Чеботарев столько игроков продал, где деньги-то? Жаль, что клуб КХЛ в такой ситуации»

Алексей Шевченко рассказал о долге в миллиард рублей в бюджете «Лады».

«Меня интересует, во что «Лада» превратилась. Чеботарев (генеральный директор клуба – Спортс’‘) формально уволен, но формально не уволен. А ведь сколько он игроков продал. Это же туча хоккеистов...

И у них дыра в бюджете в миллиард рублей, насколько мне известно. Где деньги-то? Меня еще [вот что] возмущает – приходит губернатор к болельщикам и говорит: «Мы подпишем сильного тренера».

Все знают, что [Павел] Зубов главный тренер. Я у Зубова спрашиваю: «Это он вас имел ввиду?»

Он говорит: «Алексей, мы живем до вечера. Утром что-то может измениться, никто не знает, что он имел ввиду».

Мне очень жалко не «Ладу», а клуб КХЛ , который опять оказывается в такой ситуации», – сказал журналист Алексей Шевченко.

Алексей Шевченко: «В следующем году «Лада» будет называться «Лада-АКМ», это не секрет. Команда в непонятном статусе, смысл вообще в ней?»