Камара подписал контракт с «Ладой». Форвард присоединится к команде в середине января

Энтони Камара перешел в «Ладу».

31-летний канадский нападающий подписал соглашение с тольяттинским клубом до завершения этого сезона.

Хоккеист присоединится к команде в середине января, когда завершится оформление всех необходимых документов.

Ранее в КХЛ форвард выступал за «Нефтехимик » и «Барыс ».

Он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 120 матчей и набрал 58 (28+30) очков при полезности «минус 32». В 4 играх Кубка Гагарина добавил 2 (0+2) балла.

В текущим сезоне Энтони Камара провел 16 матчей за «Нитру» в чемпионате Словакии и отметился 13 (5+8) очками.