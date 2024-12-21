Камара подписал контракт с «Ладой». Форвард присоединится к команде в середине января
Энтони Камара перешел в «Ладу».
31-летний канадский нападающий подписал соглашение с тольяттинским клубом до завершения этого сезона.
Хоккеист присоединится к команде в середине января, когда завершится оформление всех необходимых документов.
Ранее в КХЛ форвард выступал за «Нефтехимик» и «Барыс».
Он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 120 матчей и набрал 58 (28+30) очков при полезности «минус 32». В 4 играх Кубка Гагарина добавил 2 (0+2) балла.
В текущим сезоне Энтони Камара провел 16 матчей за «Нитру» в чемпионате Словакии и отметился 13 (5+8) очками.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
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