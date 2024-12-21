Ротенберг о дебюте Короткого в СКА: «Мы готовы давать шансы молодым воспитанникам. Главное, заслужить их отношением к работе и игре»

Роман Ротенберг отреагировал на дебют Матвея Короткого в СКА.

18-летний форвард впервые сыграл за петербургский клуб в домашнем матче с «Торпедо » (6:4). Сегодня Короткий вышел в составе СКА на игру против «Адмирала » (3:2 ОТ).

«В заключительной домашней серии перед Новым годом в КХЛ дебютировал Матвей Короткий.

Воспитанник СКА, он с детских лет в нашей системе, прошел через все ступени клубной вертикали, весной выиграл в составе «СКА-1946 » Кубок Харламова .

Я присутствовал на многих матчах и могу назвать Матвея был одним из самых полезных игроков победного плей-офф. Матвею и многим другим нашим молодым игрокам желаю трудолюбия. Мы за всеми следим и готовы давать вам шансы, главное – их заслужить своим отношением к работе и игре», – написал главный тренер СКА.

Фото: t.me/rotenberg81