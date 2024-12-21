Ротенберг о дебюте Короткого в СКА: «Мы готовы давать шансы молодым воспитанникам. Главное, заслужить их отношением к работе и игре»
Роман Ротенберг отреагировал на дебют Матвея Короткого в СКА.
18-летний форвард впервые сыграл за петербургский клуб в домашнем матче с «Торпедо» (6:4). Сегодня Короткий вышел в составе СКА на игру против «Адмирала» (3:2 ОТ).
«В заключительной домашней серии перед Новым годом в КХЛ дебютировал Матвей Короткий.
Воспитанник СКА, он с детских лет в нашей системе, прошел через все ступени клубной вертикали, весной выиграл в составе «СКА-1946» Кубок Харламова.
Я присутствовал на многих матчах и могу назвать Матвея был одним из самых полезных игроков победного плей-офф. Матвею и многим другим нашим молодым игрокам желаю трудолюбия. Мы за всеми следим и готовы давать вам шансы, главное – их заслужить своим отношением к работе и игре», – написал главный тренер СКА.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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