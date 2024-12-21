Гру о 3:2 с «Барысом»: «Важная победа, в последнее время «Трактору» ничего просто не дается. Я терпеливый тренер, даю много шансов, но сейчас перестановки в звеньях нужны»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Барысом».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня у нас важная победа. В последнее время нам ничего просто не дается. Если взять последние три матча, то за девять периодов лучшим был наш третий период сегодня.

Такое случается в сезоне. Нужно просто эти сложности перебарывать. Я горжусь тем, как ребята сегодня выступили и показали себя в третьем периоде.

– Вы сегодня в третьем периоде перемешали все звенья. Это была экстренная мера или в следующем матче мы можем увидеть те же сочетания?

– Как я уже говорил, в прошлых матчах мы забивали лишь по одному голу. Сегодня у ребят было два периода, чтобы показать что-то большее, но потом мы пришли к тому, что надо их взбодрить, дать им эту искру, отсюда произошли эти перестановки.

Говоря о следующем матче... Я подумаю об этом сегодня позже. Но, наверное, мы уже не увидим прежние сочетания, которые выходили ранее. Пришло время что-то поменять.

– У вас нет больше центрального нападающего четвертого звена Александра Шарова, и в связи с этим Михаил Котляревский немного потерял себя. Можно ли это как-то изменить?

– Шаров был обменян, мы подписали Сафина и очевидно, что химия в этом звене изменилась. Сейчас мы многое пробуем. Котляревский для нас очень важный игрок, он показал это в этом сезоне.

Если бы вы мне задали этот вопрос до начала матча, то я бы сказал, что доволен всеми звеньями, но сейчас у нас есть определенные перемены. Посмотрим, во что это все выльется.

Это нормально, что по ходу сезона происходят изменения. Я достаточно терпеливый тренер, даю много шансов, но сейчас сама ситуация подсказывает, что нужны изменения, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .