Гру о 3:2 с «Барысом»: «Важная победа, в последнее время «Трактору» ничего просто не дается. Я терпеливый тренер, даю много шансов, но сейчас перестановки в звеньях нужны»
Челябинский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Сегодня у нас важная победа. В последнее время нам ничего просто не дается. Если взять последние три матча, то за девять периодов лучшим был наш третий период сегодня.
Такое случается в сезоне. Нужно просто эти сложности перебарывать. Я горжусь тем, как ребята сегодня выступили и показали себя в третьем периоде.
– Вы сегодня в третьем периоде перемешали все звенья. Это была экстренная мера или в следующем матче мы можем увидеть те же сочетания?
– Как я уже говорил, в прошлых матчах мы забивали лишь по одному голу. Сегодня у ребят было два периода, чтобы показать что-то большее, но потом мы пришли к тому, что надо их взбодрить, дать им эту искру, отсюда произошли эти перестановки.
Говоря о следующем матче... Я подумаю об этом сегодня позже. Но, наверное, мы уже не увидим прежние сочетания, которые выходили ранее. Пришло время что-то поменять.
– У вас нет больше центрального нападающего четвертого звена Александра Шарова, и в связи с этим Михаил Котляревский немного потерял себя. Можно ли это как-то изменить?
– Шаров был обменян, мы подписали Сафина и очевидно, что химия в этом звене изменилась. Сейчас мы многое пробуем. Котляревский для нас очень важный игрок, он показал это в этом сезоне.
Если бы вы мне задали этот вопрос до начала матча, то я бы сказал, что доволен всеми звеньями, но сейчас у нас есть определенные перемены. Посмотрим, во что это все выльется.
Это нормально, что по ходу сезона происходят изменения. Я достаточно терпеливый тренер, даю много шансов, но сейчас сама ситуация подсказывает, что нужны изменения, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий