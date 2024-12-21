Кузнецов не реализовал буллит при 2:2 с «Адмиралом» в конце 3-го периода. Мишуров отразил бросок форварда СКА

Евгений Кузнецов не реализовал буллит в ворота «Адмирала».

СКА обыграл клуб из Владивостока (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В конце третьего периода при счете 2:2 арбитр назначил буллит в ворота «Адмирала » за бросок клюшки голкипером владивостокской команды Андреем Мишуровым .

Форвард СКА Евгений Кузнецов не смог реализовать штрафной бросок, Мишуров отбил шайбу.