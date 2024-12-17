Вячеслав Фетисов: «Россия должна вернуться на международную арену с флагом и гимном – не вижу другого решения. Спортсмены имеют право на нейтральный статус, осуждать не готов»

Вячеслав Фетисов получения нейтрального статуса российскими спортсменами.

Ранее россияне выступили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Венгрии. Мирон Лифинцев стал пятикратным золотым медалистом.

– Всегда говорил, что мы должны вернуться на международную арену с флагом и гимном. Другого решения в этой ситуации не вижу.

Спортсмены, которые сейчас выступают под нейтральным статусом, приняли свое решение. Они имеют на это право, потому осуждать их не готов. Но все равно считаю – вернуться мы должны с флагом и гимном.

– Когда мы вернемся?

– Не могу гадать на кофейной гуще. Есть ответственные люди, которые пусть эту ситуацию и комментируют, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Фетисов об ограничениях для россиян на ЧМ по плаванию: «Унизительно, какая-то вакханалия. Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это еще хуже неучастия»