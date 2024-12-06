Фетисов о Гашеке: «Безумный человек. Он должен вернуть деньги, которые заработал в России, а уже потом предъявлять претензии»

Вячеслав Фетисов назвал Доминика Гашека безумным человеком.

«Человек в политику лезет, он на этом хочет какой-то багаж себе приобрести. Только он человек опытный и должен понимать, что конфликты рано или поздно заканчиваются, а жизнь продолжается.

Это человек состоявшийся в спорте, и спорт дал ему возможность, в том числе, противостоять против русских ребят. Начать надо было с того, что он должен вернуть деньги, которые заработал в России.

Все, что платили здесь, он должен вернуть, а уже потом предъявлять претензии. Не совсем красиво с его точки зрения получается: заработал деньги у нас в России, а теперь умничает. Живет на эти деньги и за счет критики старается еще больше заработать.

Это уже игра без всяких правил! В остальном – очередной дешевый пиар чувака, которого уже подзабыли. Безумный человек, с ним все понятно», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Доминик Гашек: «НХЛ, WTA, ATP вовлечены в рекламу боевых действий. Они должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов»