Козырев о 4:2 с «Сочи»: «Большинство «Северстали» сработало. Спаренные матчи с одним соперником – это не очень интересно»
Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над «Сочи» (4:2).
– Ключевой момент матча – игра в большинстве. В начале второго периода соперник получил четырехминутное удаление. Сегодня наше большинство сработало. Мы получили гандикап, повели в счете, сохранили это преимущество до конца игры.
- Два спаренных матча с одним и тем же соперником – как вы относитесь к этому?
– Мне кажется, это не очень интересно. В том году у нас была такая же история. Мы два матча провели, только в Сочи. Все-таки играть с разными соперниками привычнее. И для тренеров, и для хоккеистов, – сказал тренер «Северстали».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Северстали»
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