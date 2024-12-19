Козырев о 4:2 с «Сочи»: «Большинство «Северстали» сработало. Спаренные матчи с одним соперником – это не очень интересно»

Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над «Сочи» (4:2).

– Ключевой момент матча – игра в большинстве. В начале второго периода соперник получил четырехминутное удаление. Сегодня наше большинство сработало. Мы получили гандикап, повели в счете, сохранили это преимущество до конца игры.

- Два спаренных матча с одним и тем же соперником – как вы относитесь к этому?

– Мне кажется, это не очень интересно. В том году у нас была такая же история. Мы два матча провели, только в Сочи . Все-таки играть с разными соперниками привычнее. И для тренеров, и для хоккеистов, – сказал тренер «Северстали ».