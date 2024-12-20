Экс-игрок «Хумо» Кривченков поддержал участие ташкентского клуба в КХЛ: «Страна не бедная, им это по силам»

Алексей Кривченков высказался о возможном участии «Хумо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы в прошлом сезоне выступали за «Хумо». Как считаете, этот клуб готов выступать в КХЛ, учитывая желание лиги расширяться?

– Там очень хорошая организация, очень все ответственно относятся к спорту, к хоккею в том числе. Почему бы и нет? Хороший город, хороший стадион и не бедная страна. Им это по силам, – сказал экс-игрок «Хумо».