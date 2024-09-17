Матч КХЛ планируется в Ташкенте. Почему там и что об этом известно?

Новая вынесенная игра.

В КХЛ внезапно снова заговорили о проведении матча в Ташкенте. В начале сентября появились слухи, что минское «Динамо» и «Спартак» скоро отправятся в столицу Узбекистана. Предполагаемая дата – конец декабря. Это не первые новости на такую тему: игра «Спартака» в Узбекистане планировалась еще в предыдущем сезоне. Тогда все застопорилось на уровне переговоров.

Информацию о предстоящем матче в разговоре с «Матч ТВ» подтвердил президент КХЛ Алексей Морозов: «Да, мы прорабатываем данный вопрос, но все идет не так быстро. Нам нужно еще время, пока оно у нас есть. Клубы к этому готовы, мы с ними проводили разговоры на эту тему» .

Так лига анонсирует возобновление проекта KHL World Games, который впервые заработал в сезоне-2018/19.

Узбекистан – новая страна для вынесенных матчей. Там есть подходящая арена, которую использовали в ВХЛ

KHL World Games запустились в 2018 году. Тогда вынесенные матчи в основном проходили в Европе и понадобились, чтобы познакомить иностранных зрителей с лучшими командами КХЛ. Сейчас проект распространил влияние на Восток и постепенно расширяет географию.

Реализовать задумку с Узбекистаном раньше мешали технические трудности. Из вариантов на весну 2024-го была возможность поехать и в Монголию, но позже Морозов опроверг эти слухи – клубы банально не рассчитали бюджет.

Сейчас об играх в Ташкенте говорят серьезно. С конца ноября до середины января «Спартак» поедет на длинный выезд. 22 декабря команда отправится в гости к минскому «Динамо». Теперь похоже на то, что именно эта игра перенесется в Узбекистан.

В Ташкенте для хоккейных матчей есть относительно недавно построенная «Хумо Арена». Она находится в центральной части города и остается крупнейшим по вместимости спортивным дворцом в Центральной Азии – 12 500 зрителей.

В случае если минское «Динамо» и «Спартак» заполнят хотя бы половину трибун, то их игра по числу болельщиков сразу войдет в историю проекта KHL World Games. Правда, набрать столько зрителей будет непросто – в среднем хоккейные матчи в Узбекистане собирают намного меньше.

«Хумо Арена» является домашним стадионом сразу для четырех хоккейных команд: «Хумо», «Бинокор», «Семург» и «Ташкент». Все они играют в рамках Узбекской хоккейной лиги (УХЛ). «Хумо» в прошлом даже заявлялся на один сезон-2019/20 в ВХЛ, где занял седьмое место на Западе и вышел в плей-офф. Тот чемпионат не доиграли из-за пандемии коронавируса.

Алексей Морозов еще в прошлом году подчеркивал , что стадион в Ташкенте соответствует нормам КХЛ. Теперь есть возможность это проверить.

Вынесенные матчи КХЛ редко обходятся без накладок, но их ждут даже игроки – верят, что это развивает российский хоккей

Для «Спартака» и минского «Динамо» игра в Узбекистане – первый вынесенный матч в рамках KHL World Games. До этого в проекте участвовали СКА, ЦСКА «Ак Барс», «Салават», «Северсталь» и «Авангард». Играли там и уже отсутствующие в КХЛ «Слован», рижское «Динамо», и «Йокерит».

Всего таких вынесенных матчей было семь:

До этого КХЛ осваивала Европу. Вынесенные матчи проходили в Вене, Швейцарии и Эстонии и собирали в среднем около пяти тысяч зрителей.

Правда, не всегда матчи в других странах проходили без косяков. Например, на игре «Салавата» и «Ак Барса» в Давосе организаторы включили старый российский гимн, а про гимн Башкортостана, который принято включать на домашних матчах в Уфе, и вовсе забыли.

Случались и другие казусы. Матч «Йокерита» с «Северсталью» в Таллине вообще не показывался по российскому телевидению. А на игре в Дубае хоккеисты «Авангарда» и «Ак Барса» обратили внимание, что на арене не было холодильного оборудования – от этого к середине матча испортился лед и даже появились лужи.

Вынесенные матчи в другие страны все равно ждут даже сами игроки. Вратарь Тимур Билялов уже трижды принимал участие в KHL World Games: один он сыграл в Цюрихе за рижское «Динамо» и два – в Давосе и Дубае с «Ак Барсом».

Перед последним матчем против «Авангарда» Билялов рассказывал: «От вынесенных матчей остались приятные впечатления – как от самой игры, так и от Швейцарии. Было очень приятно побывать там, сыграть в хоккей. Такие матчи полезны как для имиджа лиги за рубежом, так и для самих хоккеистов – посещаешь разные страны, знакомишься с новой культурой, видишь, как болеют в других странах. Благодаря этим играм о КХЛ узнают все больше и больше, это помогает развитию лиги ».

Действительно, путешествия в другие страны с матчами КХЛ подогревают слухи о появлении новых клубов в лиге. Так, после матча в Дубае говорили о сотрудничестве с ОАЭ, но пока все переговоры на эту тему отложены.

О расширении КХЛ в Узбекистан тоже говорилось еще в 2017 году. Даже новую «Хумо Арену» изначально подстраивали под регламент лиги, а на открытие позвали представителей КХЛ, звезд российского шоу-бизнеса и журналистов из России. Пока, правда, это ни к чему не привело, кроме единственного сезона «Хумо» в ВХЛ.

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Фото: instagram.com/arena_hum ; vk.com/hc_avangardomsk ; РИА Новости /Сергей Гунеев