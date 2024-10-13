Коньков о матче в Ташкенте: «Политическое решение для возможного развития КХЛ на Восток. «Хумо» 5 лет назад играл в ВХЛ. Видимо, руководители Узбекистана решили возобновить эту историю»

Сергей Коньков высказался о матче «Спартака» с минским «Динамо» в Ташкенте.

Игра состоится 22 декабря.

«Надо понимать, для чего это делается. Это политическое решение для возможного развития лиги на Восток. Такие матчи в свое время проводили в Европе.

Скорее всего, это делается для развития КХЛ . Команда «Хумо » из Ташкента пять лет назад играла в ВХЛ . Видимо, руководители Узбекистана решили возобновить эту историю. В ней есть политическая составляющая.

Я думаю, именно в этом направлении и будут проводиться такие матчи», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.