Коньков о матче в Ташкенте: «Политическое решение для возможного развития КХЛ на Восток. «Хумо» 5 лет назад играл в ВХЛ. Видимо, руководители Узбекистана решили возобновить эту историю»
Сергей Коньков высказался о матче «Спартака» с минским «Динамо» в Ташкенте.
Игра состоится 22 декабря.
«Надо понимать, для чего это делается. Это политическое решение для возможного развития лиги на Восток. Такие матчи в свое время проводили в Европе.
Скорее всего, это делается для развития КХЛ. Команда «Хумо» из Ташкента пять лет назад играла в ВХЛ. Видимо, руководители Узбекистана решили возобновить эту историю. В ней есть политическая составляющая.
Я думаю, именно в этом направлении и будут проводиться такие матчи», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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