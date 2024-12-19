Сергей Зубов о 2:4 с «Северсталью»: «У «Сочи» было несколько необязательных удалений. Нужно быть лучше во многих компонентах»
Сергей Зубов оценил поражение «Сочи» от «Северстали» (2:4).
– Нам противостояла хорошая, сильная команда. Было несколько необязательных удалений, соперник реализовал свои моменты. Третий период можно отметить – мы немного добавили. Появилось больше моментов.
У нас впереди день. Нужно хорошо перегруппироваться. Завтра потренируемся. Будем готовиться к следующему матчу. Нам нужно быть лучше во многих компонентах.
– Вы будете вносить изменения с учетом сегодняшней игры?
– Конечно, мы сядем, подумаем. Какие-то изменения будут, да, – сказал тренер «Сочи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Северстали»
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