Сергей Зубов о 2:4 с «Северсталью»: «У «Сочи» было несколько необязательных удалений. Нужно быть лучше во многих компонентах» 

Сергей Зубов оценил поражение «Сочи» от «Северстали» (2:4).

– Нам противостояла хорошая, сильная команда. Было несколько необязательных удалений, соперник реализовал свои моменты. Третий период можно отметить – мы немного добавили. Появилось больше моментов.

У нас впереди день. Нужно хорошо перегруппироваться. Завтра потренируемся. Будем готовиться к следующему матчу. Нам нужно быть лучше во многих компонентах.

– Вы будете вносить изменения с учетом сегодняшней игры?

– Конечно, мы сядем, подумаем. Какие-то изменения будут, да, – сказал тренер «Сочи ».