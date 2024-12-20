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«Миннесота» поместила Тренина в список травмированных из-за повреждения верхней части тела. Форвард пропустил 3 матча

Яков Тренин помещен в список травмированных.

27-летний нападающий последний раз выходил на лед в домашнем матче против «Эдмонтона» (1:7). 

По правилам НХЛ, Тренин технически может вернуться в состав уже в субботу, когда «Миннесота» дома сыграет с «Ютой». Однако пока нет точных сведений о сроках восстановления форварда. 

В текущем сезоне НХЛ Тренин провел 29 матчей и заработал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+5». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DailyFaceoff
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