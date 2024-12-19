Овечкин может сыграть в понедельник с «Лос-Анджелесом». Капитан «Вашингтона» не выступает с 19 ноября из-за перелома ноги

Александр Овечкин в ближайшее время будет готов сыграть за «Кэпиталс».

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

«Вашингтон » примет «Лос-Анджелес » 23 декабря, а на следующий день отправится на выезд к «Бостону ». Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери не исключает, что Овечкин может принять участие в одном из этих матчей.

«Посмотрим, как пройдут следующие 48 часов, и возможно, он сможет принять участие в одном из этих матчей. Я думаю, завтра он может перейти к контактной работе.

Это немного осложняется тем, что у нас почти нет тренировок, но это будет следующий шаг – разрешение участвовать в упражнениях с сопротивлением и контактом.

Даже если это будет разминка перед матчем, у нас есть возможность организовать для него некоторые игровые ситуации, чтобы убедиться, что он чувствует себя комфортно.

Ему нужно пару дней, чтобы подготовиться. Не буду говорить о вероятности в процентах, но он уже очень близко [к возвращению]», – сказал Карбери.