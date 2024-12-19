Ротенберг о 6:4 с «Торпедо»: «Слова великого Тарасова: «Веселее! Мы в хоккее!» Вот так играл СКА. Не было никакого автобуса, всем было весело, такой хоккей нам нужен»

Роман Ротенберг вспомнил цитату Анатолия Тарасова, говоря о победе над «Торпедо».

СКА обыграл нижегородскую команду со счетом 6:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Великие слова великого тренера Тарасова : «Веселее! Мы в хоккее!» Вот так мы играли. Думаю, всем было весело, все получили огромное удовольствие.

И точно не было никакого автобуса. Такой хоккей нам нужен. Спасибо сопернику, очень яркая игра», – сказал главный тренер СКА.

21 546 зрителей посетили матч СКА против «Торпедо» – это вторая игра на «СКА-Арене» после возвращения