Ротенберг о 6:4 с «Торпедо»: «Слова великого Тарасова: «Веселее! Мы в хоккее!» Вот так играл СКА. Не было никакого автобуса, всем было весело, такой хоккей нам нужен»
Роман Ротенберг вспомнил цитату Анатолия Тарасова, говоря о победе над «Торпедо».
СКА обыграл нижегородскую команду со счетом 6:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Великие слова великого тренера Тарасова: «Веселее! Мы в хоккее!» Вот так мы играли. Думаю, всем было весело, все получили огромное удовольствие.
И точно не было никакого автобуса. Такой хоккей нам нужен. Спасибо сопернику, очень яркая игра», – сказал главный тренер СКА.
21 546 зрителей посетили матч СКА против «Торпедо» – это вторая игра на «СКА-Арене» после возвращения
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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