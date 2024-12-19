Кузнецов сделал 4 ассиста в игре с «Торпедо». У форварда СКА 32 (10+22) очка в 30 матчах
Евгений Кузнецов сделал 4 результативные передачи в матче с «Торпедо».
СКА обыграл команду под руководством Игоря Ларионова со счетом 6:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Кузнецов во второй раз в составе СКА отметился 4 ассистами за игру. Ранее он сделал это в выездном матче против «Амура» (7:5).
На счету 32-летнего нападающего стало 32 (10+22) очка в 30 матчах текущего сезона. Подробная статистика Кузнецова – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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