Кузнецов сделал 4 ассиста в игре с «Торпедо». У форварда СКА 32 (10+22) очка в 30 матчах

Евгений Кузнецов сделал 4 результативные передачи в матче с «Торпедо».

СКА обыграл команду под руководством Игоря Ларионова со счетом 6:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Кузнецов во второй раз в составе СКА отметился 4 ассистами за игру. Ранее он сделал это в выездном матче против «Амура» (7:5).

На счету 32-летнего нападающего стало 32 (10+22) очка в 30 матчах текущего сезона. Подробная статистика Кузнецова – здесь .