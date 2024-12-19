Крикунов о Ги Буше: «Руководство «Авангарда» слабо разбирается в хоккее, думали: приедет канадец – и все нам сделает. Он же не Иисус Христос. Ему будет сложнее, чем россиянину»
Владимир Крикунов оценил назначение Ги Буше тренером «Авангарда».
«Видимо, руководители «Авангарда» думали: вот приедет канадец – и все нам сделает. А всего-то надо было подтянуть физическое состояние игроков и порядок навести.
Меня не раз приглашали в команды в такой ситуации. Да и с Сергеем Звягиным, который у меня играл, общались на эту тему. В конце концов, канадец же – не Иисус Христос.
Ему еще сложнее будет справиться, чем российскому тренеру. Но руководство клуба, судя по всему, слабо разбирается в хоккее», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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