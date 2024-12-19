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  • Агент Бобкова об «Амуре»: «Расторжение контракта за несколько дней до дедлайна – абсурд. Джарасик не сильнее Игоря и был без работы. У нас что, к иностранцам более лояльное отношение?»
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Агент Бобкова об «Амуре»: «Расторжение контракта за несколько дней до дедлайна – абсурд. Джарасик не сильнее Игоря и был без работы. У нас что, к иностранцам более лояльное отношение?»

Агент Игоря Бобкова высказался о расторжении контракта «Амура» с вратарем.

Сегодня хабаровский клуб объявил о расторжении соглашения с 33-летним голкипером. 

«Это решение, мягко говоря, стало большой неожиданностью. В первую очередь потому, что у Игоря раньше было достаточно предложений от других клубов, поэтому‑то они и предложили изначально контракт на 2 года.

Его визави [Мэтт Джарасик], который приехал в «Амур», не только до этого был без практики, но и без работы находился. Считаю, что он однозначно не сильнее Бобкова. У нас что, к иностранцам какое‑то более лояльное отношение?

Разумеется, каких‑то конкретных вариантов по Бобкову сейчас нет. Нам было трудно спрогнозировать решение и держать в голове, что Игоря могут расторгнуть за несколько дней до дедлайна. Условно, если бы нам сказали заранее, можно было бы в теории договориться с «Динамо», искавшее усиление позиции вратаря.

Бобков ведь мог выйти с травмы и после 20‑го числа. Но человек честно решил помочь клубу, потому что ему нравилось, как в команде к нему относились, как относились болельщики.

Он не стал «косить» и каким‑то образом затягивать свой выход. Он – честный парень, зачем кого обманывать? А тут такое решение…

Возможно, мы будем согласны с объяснением этого решения в будущем, когда «Амур» его пояснит. Но на данный момент решение выглядит абсурдно», – сказал агент Александр Черных.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
logoКХЛ
logoМэтт Джарасик
Александр Черных
logoИгорь Бобков
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
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