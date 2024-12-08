Тамбиев о хет-трике Гутика с «Амуром»: «Поздравили, подарили шайбу, но напомнили про 2 удаления. Радует, что он прогрессирует и прислушивается»

Леонид Тамбиев рассказал о реакции «Адмирала» на хет-трик Даниила Гутика.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура » (6:4) 23-летний форвард забросил три шайбы. В нынешнем сезоне на его счету стало 27 (11+16) очков в 35 играх.

– Получился искрометный матч с обилием голов. Это здорово для болельщиков и валидольно для тренеров. Понравился третий период, если убрать ненужные удаления. Сравнивали, догоняли, это всегда сложнее, и склонили чашу весов в нашу пользу.

Рад, что с Владивостока приехало столько болельщиков. Довольны, что выиграли и порадовали их. Уходим на паузу с хорошим настроением.

– Как отреагировали на хет‑трик Гутика?

– Поздравили с хет‑триком и подарили шайбу. Но и напомнили про два удаления. Рад за Даню, парень молодец, радует, что он прогрессирует и прислушивается.

Хет‑трик – награда за его труд и работу, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .

Этот «Адмирал» еще интереснее, чем два года назад. Ярче атака и больше крутых игроков