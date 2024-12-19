«Амур» расторгнет контракт с Бобковым
Вратарь Игорь Бобков покидает «Амур».
«По инициативе ХК «Амур» генеральным директором Лугиным Евгением Дмитриевичем принято решение расторгнуть контракт с вратарем Игорем Бобковым о чем был проинформировано агентство.
После необходимых формальностей голкипер получит статус свободного агента», – сообщило Winners Hockey Agency.
Бобков выступал за «Амур» с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, отражая 89,8% бросков, и сделал один шатаут. Его подробная статистика – здесь.
«Амур» совсем не угадывает с трансферами: там платят звездам кучу денег, а те проваливаются
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
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