Костюченок о 4:6 с «Адмиралом»: «Бесхребетно. Пришли в белых перчатках и хотели по‑легкому победить. «Амуру» не хватает состава, чтобы посадить игроков на пару матчей»
Виктор Костюченок выразил недовольство «Амуром» после поражения от «Адмирала».
Сегодня хабаровская команда дома уступила со счетом 4:6. По ходу встречи «Амур» четырежды вел в счете.
– Чем довольны сегодня? Чем нет?
– Недоволен результатом и многими игроками. Пришли на дерби в белых перчатках и хотели по‑легкому победить, бесхребетно.
Но не все, некоторые бьются и стараются забивать. Большое спасибо болельщикам, это очень приятно, что так сильно поддерживают команду.
Не хватает глубины состава, чтобы можно было ротировать и посадить на пару матчей игроков, чтобы они поняли, что надо играть как требуется, а не как они хотят, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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