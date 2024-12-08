Костюченок о 4:6 с «Адмиралом»: «Бесхребетно. Пришли в белых перчатках и хотели по‑легкому победить. «Амуру» не хватает состава, чтобы посадить игроков на пару матчей»

Виктор Костюченок выразил недовольство «Амуром» после поражения от «Адмирала».

Сегодня хабаровская команда дома уступила со счетом 4:6. По ходу встречи «Амур » четырежды вел в счете.

– Чем довольны сегодня? Чем нет?

– Недоволен результатом и многими игроками. Пришли на дерби в белых перчатках и хотели по‑легкому победить, бесхребетно.

Но не все, некоторые бьются и стараются забивать. Большое спасибо болельщикам, это очень приятно, что так сильно поддерживают команду.

Не хватает глубины состава, чтобы можно было ротировать и посадить на пару матчей игроков, чтобы они поняли, что надо играть как требуется, а не как они хотят, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок .