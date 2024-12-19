Овечкин вернется в игру в последнем матче перед паузой на Рождество или сразу после паузы (Пьер ЛеБрюн)

Пьер ЛеБрюн сообщил, когда Александр Овечкин вернется в строй после травмы.

39-летний капитан «Вашингтона», восстанавливающийся после перелома малоберцовой кости, не играет с 19 ноября.

Овечкин вернется на лед или в последнем матче перед паузой на Рождество в НХЛ, или сразу после паузы, сообщил инсайдер TSN ЛеБрюн.

До паузы «Вашингтон » сыграет с «Каролиной» (21 декабря), «Лос-Анджелесом» (23-го) и «Бостоном » (24-го). Первый матч после Рождества – против «Торонто » (29-го).

Александр идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).