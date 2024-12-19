Овечкин вернется в игру в последнем матче перед паузой на Рождество или сразу после паузы (Пьер ЛеБрюн)
Пьер ЛеБрюн сообщил, когда Александр Овечкин вернется в строй после травмы.
39-летний капитан «Вашингтона», восстанавливающийся после перелома малоберцовой кости, не играет с 19 ноября.
Овечкин вернется на лед или в последнем матче перед паузой на Рождество в НХЛ, или сразу после паузы, сообщил инсайдер TSN ЛеБрюн.
До паузы «Вашингтон» сыграет с «Каролиной» (21 декабря), «Лос-Анджелесом» (23-го) и «Бостоном» (24-го). Первый матч после Рождества – против «Торонто» (29-го).
Александр идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
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