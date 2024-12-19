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Овечкин за Омск в конкурсе «Молодежная столица России»: «В финале одна из наших хоккейных столиц, где есть все, чтобы учиться, развиваться и добиваться новых побед. Голосуйте на «Госуслугах»

Александр Овечкин поддержал Омск в конкурсе «Молодежная столица России».

39-летний капитан «Вашингтона», восстанавливающийся от перелома ноги, выразил поддержку Омску в конкурсе за звание молодежной столицы России 2025 года.

«Александр Овечкин за Омск!!! Легендарный хоккеист поддержал Омск в борьбе за звание Молодежной столицы России 2025. Присоединяйся к Александру Великому и голосуй за Омск на портале «Госуслуги».

Омску нужна твоя поддержка, так как по правилам за наш город могут голосовать только жители с пропиской в другом регионе.Сделаем Омск молодежной столицей России вместе 🫶», – гласит запись в телеграм-канале Минспорта Омской области.

«Привет, друзья. Сейчас выбираем молодежную столицу России. В финале одна из наших хоккейных столиц – Омск, где есть все, чтобы учиться, развиваться и добиваться новых побед, в том числе спортивных.

Поддержим сибиряков. Голосуйте на «Госуслугах». Выберем молодежную столицу вместе», – сказал Овечкин.

В финале пробились пять городов – Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск. Голосование продлится до 20 декабря.

Специальная номинация «Молодежная столица России» реализуется Росмолодежью с 2022 года в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» и направлена на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики города и региона.

Статус «Молодежная столица России» присуждается городу на 1 год, открывает дополнительные возможности для развития молодежной политики, а также предоставляет приоритетное право на проведение крупных мероприятий в городе и регионе.

В 2024 году из 17 городов-номинантов экспертная комиссия, состоящая из представителей госкорпораций, СМИ, лидеров молодежных проектов и программ, выбрала 5 городов-финалистов, в которых были реализованы инспекционные выезды в формате трэвел-шоу.

Проголосуйте за один город, который достоин звания «Молодежная столица России 2025 года», – говорится в описании конкурса.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Минспорта Омской области
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