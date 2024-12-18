Карбери о возвращении Овечкина: «Через неделю или через две – не берусь гадать. Все по плану, но нужно несколько контактных тренировок»

Спенсер Карбери поделился мнением о восстановлении Александра Овечкина.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Овечкин был с «Вашингтоном» на выезде в Даллас и Чикаго. Он не принял участия в играх, но тренировался с резервистами в бесконтактном свитере.

«Ему точно понадобится как минимум одна тренировка с полным контактом, а возможно и несколько, прежде чем мы будем готовы вернуть его в состав.

Когда ты пропускаешь пару игр, достаточно одного занятия, чтобы вернуться в игру, но если пропустил четыре недели, то нужно несколько.

То, чем я могу поделиться – все идет по плану. Не было никаких сбоев, он движется в правильном направлении. Будет ли это через неделю, через две недели – я не берусь гадать.

Все идет своим чередом. Посмотрим, как пройдет следующая неделя», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Овечкин встретился с Гартнером. «Вашингтон» описал это так: «Четверть лучших бомбардиров, забивших более 700 голов в НХЛ, в одной комнате»