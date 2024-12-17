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Овечкин встретился с Гартнером. «Вашингтон» описал это так: «Четверть лучших бомбардиров, забивших более 700 голов в НХЛ, в одной комнате»

Александр Овечкин встретился с Майком Гартнером.

«Вашингтон» обыграл «Баффало» (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ 15 декабря.

Перед матчем прошло традиционное для «Кэпиталс» мероприятие «Ночь Эпох», в рамках которого вбрасывание шайбы выполнили легенды клуба: Майк Гартнер, Алан Мэй, Крейг Лафлин, Род Лэнгуэй, Кен Сабурин и Дэвид Пойл.

Гартнер провел 10 сезонов в составе «Вашингтона», а также выступал за «Рейнджерс», «Торонто» и «Финикс Койотис». За карьеру канадский форвард провел 1432 матча, забил 708 голов и сделал 627 ассистов.

«Четверть из лучших бомбардиров, забросивших более 700 шайб за карьеру в НХЛ, собрались в одной комнате», – говорится в заявлении пресс-службы «Кэпиталс». 

Отметим, что кроме Овечкина (868 шайб) и Гартнера, больше 700 голов в лиге забили еще 6 игроков, включая лучшего снайпера Уэйна Гретцки (894).

Фото: x.com/capitals

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Вашингтона»
logoБаффало
Майк Гартнер
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoДэвид Пойл
Крэйг Лафлин
Род Лэнгуэй
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