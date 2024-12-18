«Ак Барс» подписал контракт с О′Деллом на 30 млн рублей до конца сезона (Metaratings)
Эрик О′Делл стал игроком «Ак Барса».
Об этом сообщает Metaratings. Ранее московское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим.
О′Делл заключил соглашение с «Ак Барсом» до конца сезона, по которому заработает около 30 млн рублей.
Канадец присоединится к казанскому клубу после 25 декабря. Таким образом, он может дебютировать за «Ак Барс» 28 декабря в домашнем матче против «Трактора».
О′Делл выступал за бело-голубых с 2021 года. На его счету 141 (65+76) очко в 183 играх за «Динамо» с учетом плей-офф.
В этом сезоне О′Делл провел 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков. 34-летний канадец не играет с 8 октября из-за обострения проблем со здоровьем.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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