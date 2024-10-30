«Амур» совсем не угадывает с трансферами: там платят звездам кучу денег, а те проваливаются

Виноват ли уволенный тренер?

«Амур» удивительно плохо начал регулярку-2024/25: лишь 5 побед в 21 матче, 12 очков и 11-е место на Востоке. Даже «Барыс», в котором творится что-то непонятное , уже подобрался вплотную. Последний выезд вообще оказался для хабаровчан провальным – четыре поражения и ни одной заброшенной шайбы (разница – 0:16).

Перед этой серией игр клуб уволил тренера по нападающим Евгения Федорова. Без него «Амур» пока не забрасывал, но и с ним результативность страдала (34 гола, 22-е место в лиге). После трех из четырех матчей с нулем голов лишился работы и главный тренер Андрей Мартемьянов. Тот сразу пояснил, что принимает такое решение с достоинством.

Генеральный директор «Амура» Евгений Лугин дал показательное объяснение: «Имея сильных игроков в составе, без каких-либо проблем в обеспечении команды всем необходимым, «Амур» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице . Причем последние три матча не показали никаких признаков улучшения, свет в конце тоннеля мы не увидели».

Как летом 2024-го из «Амура» окончательно сформировали топ-клуб – по зарплатам и громким именам

Почему мы вообще так плотно следим за командой, у которой всего уже семь поражений подряд? Напомним: перед «Амуром» поставлена цель – выигрыш Кубка Гагарина в сезоне-2025/26. Она не исчезла, хотя экс-губернатор Хабаровского края и бывший председатель попечительского совета «Амура» Михаил Дегтярев в мае стал министром спорта. От клубных дел он отошел.

При нем год назад на Дальний Восток начали переезжать многие известные хоккеисты, которым в Хабаровске неплохо платят. Данные «СЭ» : прямо сейчас «Амур» тратит на зарплаты игроков 752 млн рублей (в прошлом сезоне – 649 млн) . Все это происходит в клубе, где раньше и близко не замахивались на подобные контракты. Да и задачи там всегда были скромнее.

Летом 2023-го клуб провел первую массовую закупку. Потом вышел в плей-офф, где до этого не играл пять сезонов, но вылетел в первом раунде от «Металлурга» (2-4). Костяк «Амура» формировался и сохранялся под тренера Мартемьянова – многие игроки остались в команде с прошлого сезона. Параллельно в Хабаровске искали точечное усиление на проблемные позиции.

Теперь есть задача по улучшению предыдущего результата (выйти в плей-офф и финал), а перспектив на это будто бы совсем нет. Одна из многих причин – игровая форма летних новичков. Символично, что в межсезонье «Амур» как раз нашел сразу пять новых хоккеистов в линию атаки. К результативности нападающих как раз и возникает большинство вопросов.

Алекс Гальченюк – лучший бомбардир «Амура» в регулярке-2024/25. Все кажется логичным, но сомнительно считать этот результат хорошим: за 21 матч Гальченюк набрал всего 7 (3+4) очков. Еще четыре хоккеиста имеют по 6 очков. Удивительно, но ни одного другого новичка из лета 2024-го в лидерах вы не найдете. Лучшим ассистентом (6) вообще остается защитник Иван Мищенко.

Талалуев и Ли явно приходили под нижние звенья – к ним вопросов меньше всего. Девин Броссо испытывал проблемы со здоровьем, поэтому пропустил практически половину матчей на старте сезона. Его голевые таланты все узнали в регулярке-2023/24, когда Броссо выбил 35 (23+12) очков за 67 матчей в «Куньлуне». В Хабаровске он еще адаптируется, поэтому выдает качество всплесками.

Куда больше ожиданий от Алекса Гальченюка и Арно Дюрандо. Первый приехал в «Амур» после сезона в СКА, где под конец немного потерялся в конкуренции. В Санкт-Петербурге отказались от его огромного контракта, а «Амур» обеспечил деньги и роль. Гальченюку предоставляют игровое время в любых форматах. Выпускают его и на ключевые минуты – только отдачи пока маловато.

Дюрандо сыграл за карьеру в четырех матчах НХЛ. В августе тренер Мартемьянов объяснял: «Мы просмотрели большое количество игр Дюрандо и не брали кота в мешке. Он сумасшедшим образом замотивирован, потому что грезит вернуться в НХЛ через игру в КХЛ. Такие прецеденты существуют». Кажется, с такими показателями Дюрандо не попадет никуда.

При этом всего за два межсезонья у «Амура» сформировался вполне приличный пул опытных игроков с высокими зарплатами. Многих из них вы можете назвать звездами лиги?

Летом 2024-го «Амур» глобально и правда почти не поменялся. Тренер Андрей Мартемьянов еще в феврале 2024-го продлил контракт. Это последнее, что сделал важного для команды Дегтярев перед уходом с поста губернатора. Новое соглашение с Мартемьяновым подписывалось на год, но тренер проработал чуть больше половины этого срока.

На сезон-2024/25 остались ключевые игроки обороны: Иван Мищенко, Яков Рылов, Кэмерон Ли и Александр Брынцев. По-прежнему в деле и вратари (Бобков, Лозебников). Зато с нападением все намного сложнее – два лучших бомбардира «Амура» в сезоне-2023/24 покинули клуб. Егор Коршков – игрок «Ак Барса», а Станислав Бочаров доехал до «Барыса».

Больше заметны перемены в руководстве. Если Михаил Дегтярев был публичным человеком, то губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин (экс-заместитель генерального прокурора РФ) таким пока не отличается. Дегтярев писал в телеграм-канале, что они вместе бывали на спортивных мероприятиях в Хабаровске. Пока Демешин только подтверждал все заявленные цели.

Еще одно важное изменение – приход нового генерального директора. Летом этот пост покинул Роман Крамарь, проработавший на нем четыре года. При нем команда лишь один раз вышла в плей-офф. Теперь эта должность досталась Евгению Лугину. Он как раз и анонсировал увольнение Мартемьянова теми словами про состав и условия.

С 2011 по 2014 годы Лугин осуществлял функции коммерческого директора «Амура». С сентября 2020 по март 2021 года работал в должности исполнительного директора клуба. Евгений Лугин – отец Дмитрия Лугина, бывшего хоккеиста хабаровчан и обладателя приза лучшему новичку имени Алексея Черепанова в сезоне-2011/12.

«Амур» сохранил звезд на больших контрактах – хотя многие из них провалились и в прошлом сезоне

Мы уже выяснили: перед ужасным стартом регулярки-2024/25 Хабаровск совсем не поменялся. Может, зря? Далеко не все прошлогодние дорогостоящие подписания сильно помогли команде даже в сезоне-2023/24. Вернемся к тому списку самых высокооплачиваемых игроков клуба. Если посмотреть его чуть детальнее, то воспринимать «Амур» станет еще интереснее.

Ниже – хоккеисты на больших контрактах, которые перешли в клуб летом 2023 года и остаются там до сих пор.

● Александр Хохлачев, пришел из «Спартака» . В Хабаровске Хохлачеву предложили 75 млн в год – самый дорогой контракт клуба на тот момент. На старте регулярки-2023/24 он попал в первую тройку с другими новичками. И начал действительно мощно – 3+4 в четырех играх. Кажется, это был единственный игровой всплеск у Хохлачева за все время в «Амуре».

В середине октября 2023-го Александр попал в скандальную историю с прыжками по чужому автомобилю. Так он подпортил себе репутацию, угодил под расследование полиции и КХЛ. Клуб оштрафовал игрока на 6,5 млн рублей, но замял ситуацию. Хохлачев продолжил выступление в Хабаровске.

Во второй половине сезона выше второго звена Александр забирался редко и статистикой не выделялся – всего один раз за остаток регулярки набрал больше одного очка за игру, а стоимость его результативности обошлась хабаровчанам в 3,125 млн за балл. В плей-офф была лишь одна шайба.

Сейчас у Хохлачева 2 (1+1) очка и «-8» в полезности за 18 матчей. При Мартемьянове он уже пропадал из заявки.

● Алекс Бродхерст, пришел из «Авангарда» . В мае 2023 года «Амур» подписал его на вторую зарплату в команде (70 млн в год). Алекс сразу получил место в центре первого звена, а в стартовой игре набрал 2+1 против «Витязя». Всего было четыре очка в трех встречах. Но в матче со «Спартаком» форвард получил повреждение, из-за которого выбыл из состава до декабря.

Полноценно Алекс вернулся в январе, но за оставшиеся 18 матчей регулярки набрал столько же, сколько в первых трех играх сезона – 2+2. Мартемьянов пытался реанимировать американца, пробуя его в разных сочетаниях (переводил и на край). В плей-офф против «Металлурга» польза от легионера была – четыре очка в трех играх, в том числе гол в конце шестой игры.

В феврале с ним продлили контракт на два года. В регулярке-2024/25 у Бродхерста есть лишь 6 (2+4) очков за 20 матчей. Больше удивляет показатель полезности «-13» – подобного провала не ждал никто.

● Дмитрий Шевченко, пришел из «Барыса» . Летом прошлого года Шевченко сделал вторую попытку покинуть Казахстан (до этого ездил в «Авангард»). Удивительно, но с ним все получилось крайне удачно.

В качестве центра второго и третьего звеньев Дмитрий выдал рекордную для себя результативность. Он стал третьим бомбардиром команды (33 очка) и вторым снайпером (16 голов), а также самым полезным игроком «Амура» в плей-офф. Еще и заканчивал сезон с капитанской нашивкой, в том числе в играх Кубка Гагарина.

На Дмитрия по-прежнему надеются в «Амуре», но за 15 матчей нового сезона он набрал только 4 (0+4) очка.

● Игорь Бобков, пришел из «Автомобилиста» . Он начинал в Хабаровске тяжело – получил травму мениска, из-за которой пропустил весь сентябрь 2023-го. В течение октября восстанавливался, но выиграл конкуренцию у Дмитрия Лозебникова и Яниса Калниньша.

По итогам регулярки-2023/24 Бобков стал шестым вратарем лиги по проценту отраженных бросков и 12-м по коэффициенту надежности. После одного из лучших сезонов в карьере вратарь продлил контракт с «Амуром» на два года.

Бобков поучаствовал в 18 матчах регулярки-2024/25 – проиграл 14 из них. К концу второго месяца сезона он приблизился к показателю по поражениям за весь прошлый год (23).

● Иван Мищенко, пришел из «Барыса» . Подписание 27-летнего Мищенко стало главным усилением «Амура» в оборону. Хоккеист, который пару сезонов назад оказался не нужен Роману Ротенбергу в СКА, пришелся к месту на Дальнем Востоке.

Большую часть предыдущей регулярки Иван выходил в первой паре с Гуркиным или Рыловым, благодаря чему стал лидером «Амура» по айстайму – 22:19. Еще в сентябре он получил нашивку ассистента капитана и провел лучший сезон по набранным очкам. После такого прогресса руководство клуба продлило контракт с защитником еще на год.

Много играет Мищенко и сейчас: 20 матчей, 0+6, 21:32 в среднем на льду. В их случае с Бобковым важно лишний раз проговорить: «Амур» много пропускает (65 голов, 21-е место в лиге), но именно из-за слабой реализации моментов в нападении клуб не набрал очки во многих близких матчах.

● Напрашивается какой-то общий вывод о том, что тогда «Амур» не угадал именно с подписанием высокооплачиваемых нападающих. Общую тенденцию чуть опровергает случай Егора Коршкова. Тот провел в Хабаровске сезон-2023/24 и тогда входил в топ-3 по окладу (55 млн) внутри команды.

Коршков стал с отрывом лучшим бомбардиром (44) и ассистентом (29) «Амура».

Неудивительно, что после такого прорывного сезона 27-летнего нападающего было сложно удержать. Весной Коршковым интересовались СКА, «Автомобилист» и «Металлург». Сам «Амур» тоже предлагал новый контракт с повышением зарплаты, но в итоге Егор подписал двухлетний договор с «Ак Барсом».

В «Амуре» Коршков изначально рассматривался на роль лидера. Вот только за первые 24 матча он имел в активе всего 3+7. И даже тогда во многом показывал себя сериями: то набирал очки в нескольких играх, то на столько же матчей пропадал. Потом Егор привык к Хабаровску и заиграл уже по-настоящему.

Возможно, такой же путь пройдут и новички «Амура» из лета 2024-го. Возможно, «Амур» преодолеет все проблемы, найдет нового тренера и вернется в гонку за плей-офф. Возможно, заиграют даже Александр Хохлачев и Алекс Бродхерст – сослаться на адаптацию они все равно уже не смогут.

Возможно, все это произойдет. И тогда мы напишем про звезд «Амура» (особенно атакующих) и их контракты совсем с другим настроением. Пока же заявления о великих целях по Кубку Гагарина кажутся обычной мечтой. И в случае «Амура» ее не получилось купить через большие контракты для новичков.

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Фото: hcamur.ru